Consiliul Electoral Central al Găgăuziei pentru alegerile din 15 noiembrie a fost constituit

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că doi membri ai Consiliului sunt desemnați de Adunarea Populară a Găgăuziei, doi de instanța de judecată, iar ceilalți nouă revin partidelor politice reprezentate în Parlament. Pentru completarea componenței au fost selectate și persoane din Registrul funcționarilor electorali.

Adunarea Populară le-a desemnat pe Ana Dvornikova și Olesea Mavrodi-Papazova, iar Judecătoria Comrat i-a desemnat pe Serghei Covalenco și Gheorghi Sult. Din Registrul funcționarilor electorali au fost selectate Svetlana Colesnic și Elena Gimișliu.

Câte un reprezentant au desemnat și cele nouă partide politice reprezentate în Parlament. Este vorba despre Victor Bulgar, din partea Partidului Politic Partidul Nostru, Elena Cazanji – Partidul Comuniștilor, Evghenii Hadji – Partidul Democrația Acasă, Andrei Lambru – Partidul Acțiune și Solidaritate, Mariam Mihna – Partidul Socialiștilor, Galina Mitioglo – Mișcarea Alternativa Națională, Tatiana Mutcoglo – Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Piotr Zaharia – Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic și Piotr Zlatov – Partidul pentru Viitorul Moldovei.

Prima ședință a Consiliului urmează să fie convocată cel târziu pe 19 septembrie. Ulterior, acesta va începe pregătirile pentru scrutin: până pe 21 septembrie urmează să fie stabilite circumscripțiile electorale uninominale, până pe 26 septembrie – consiliile electorale de circumscripție, iar până pe 11 octombrie – secțiile de votare.