Consiliul European cere reforme pentru extinderea UE și pregătirea instituțiilor europene pentru noi membri

Liderii europeni subliniază că țările care aspiră să devină membre trebuie să continue reformele, în special în domeniul statului de drept, iar progresul în negocierile de aderare trebuie să depindă de rezultatele obținute de fiecare candidat.

În paralel, Uniunea Europeană trebuie să avanseze cu reformele interne, să își stabilească obiectivele pe termen lung și să analizeze dacă politicile și capacitatea sa de acțiune sunt adaptate unei Uniuni extinse. Potrivit Consiliului European, aceste schimbări sunt necesare pentru consolidarea suveranității europene.

Liderii au luat act de comunicarea Comisiei Europene „Pregătirea pentru o Uniune extinsă” și au invitat Consiliul UE să analizeze toate componentele documentului și să continue lucrările în această direcție.

Șefii de stat și de guvern ai țărilor membre au discutat și despre introducerea unor clauze de salvgardare, menite să protejeze funcționarea Uniunii Europene după aderarea unor noi state. Acestea ar putea permite aplicarea unor restricții temporare în domenii sensibile, precum agricultura, piața muncii sau accesul la fonduri europene, dacă apar dezechilibre. Mecanismele ar urma să asigure o integrare treptată a noilor membri, fără a modifica principiul că aderarea se bazează pe merite și pe îndeplinirea condițiilor stabilite.

Totodată, Consiliul European a salutat lucrările în curs pentru elaborarea tratatului de aderare a Muntenegrului. Președinția irlandeză a Consiliului UE intenționează să depună eforturi pentru închiderea provizorie a capitolelor de negociere restante, în funcție de aplicarea reformelor necesare de către această țară.

Consiliul European a salutat deschiderea grupurilor tematice 2 și 3 în negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană și așteaptă deschiderea ultimelor clustere, în conformitate cu principiul progresului bazat pe merit.