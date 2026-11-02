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Consolidarea parteneriatului strategic moldo-britanic și sprijinul pentru procesul de reintegrare discutate la Londra

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Consolidarea parteneriatului strategic moldo-britanic și sprijinul pentru procesul de reintegrare discutate la Londra

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit astăzi, la Londra, cu Lord Wood, ministrul britanic pentru Europa, din cadrul Oficiului Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului strategic moldo-britanic, cooperarea bilaterală și sprijinul acordat reformelor și rezilienței Republicii Moldova.

Totodată, întrevederea a vizat subiectul reglementării transnistrene și măsurile de reintegrare întreprinse de autoritățile de la Chișinău. În context, Chiveri a prezentat obiectivele Fondului de convergență, destinat reducerii diferențelor socio-economice dintre cele două maluri ale Nistrului.

Vicepremierul a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat soluționării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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