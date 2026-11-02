Consolidarea parteneriatului strategic moldo-britanic și sprijinul pentru procesul de reintegrare discutate la Londra

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului strategic moldo-britanic, cooperarea bilaterală și sprijinul acordat reformelor și rezilienței Republicii Moldova.

Totodată, întrevederea a vizat subiectul reglementării transnistrene și măsurile de reintegrare întreprinse de autoritățile de la Chișinău. În context, Chiveri a prezentat obiectivele Fondului de convergență, destinat reducerii diferențelor socio-economice dintre cele două maluri ale Nistrului.

Vicepremierul a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat soluționării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.