Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, discutată de Vasile Tofan cu prim-ministrul Greciei

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, cooperarea în domeniul energetic, diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare, precum și despre valorificarea infrastructurii și a proiectelor energetice regionale – a fost unul dintre subiectele principale discutate de oficiali.

„Cei doi premieri au remarcat potențialul de dezvoltare a relațiilor economice și interesul în creștere al companiilor elene pentru Republica Moldova, în special în domeniile energiei, infrastructurii, transportului și logisticii. În luna martie, Republica Moldova a găzduit cea mai amplă misiune economică elenă de până acum, cu participarea a peste 60 de reprezentanți ai mediului de afaceri”, se menționează într-un comunicat al Guvernului.

De asemenea, demnitarii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea cooperării economice.

Vasile Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase.

În context, prim-miniștrii au convenit să mențină un dialog activ și să extindă contactele dintre instituțiile și comunitățile de afaceri din cele două țări, astfel încât oportunitățile existente să fie transpuse în noi proiecte și investiții.

Este de menționat că, Republica Moldova importă gaze naturale lichefiate prin intermediul terminalelor din Grecia, precum cel de la Alexandroupolis și cel de la Revithoussa (Revythousa), prin Coridorul Vertical de gaze.