„Au tot fost discuții despre scăderea acestei taxe. Nu o scădem. Nu o reducem puțin. Nu o „ajustăm”. O eliminăm complet. În felul acesta dispare și birocrația aferentă. Până acum trebuia să plătești o taxă de 0.5% din valoarea construcției dacă voiai să construiești ceva. Lucrul acesta nu doar că mai scumpește puțin construcțiile și așa scumpe, dar necesită, evident, și o birocrație aferentă”, a scris ministrul.

Eliminarea taxei nu ar urma să afecteze soldul bugetar, afirmă Năsui. Pentru a compensa pierderea veniturilor, autoritățile intenționează să reducă cheltuielile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

„Iar ca impactul bugetar să fie zero, scădem și cheltuielile Ministerului Economiei compensând larg reducerea de venituri la buget. Principiul este că tăiem cheltuieli la stat ca să tăiem taxe, nu ca să creștem alte cheltuieli”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Claudiu Năsui, eliminarea taxei este susținută și de prim-ministrul Vasile Tofan, care pledează pentru simplificarea sistemului fiscal.

„Prim-ministrul Vasile Tofan a fost ferm pe acest subiect. Moldova nu trebuie să aibă o tonă de taxe mici, fiecare cu birocrația ei. Trebuie să ne concentrăm pe taxe puține, simple și clare. Oricum o mână de taxe aduc marea majoritate a banilor la buget”, a mai scris ministrul.