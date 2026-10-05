Construcțiile noi din centrul istoric al Chișinăului ar putea avea limite de înălțime

Potrivit Primăriei Chișinău, teritoriile cu valoare istorică ar urma să fie împărțite în cinci zone de referință. Primele două sunt ZIR-1 – orașul vechi, format înainte de 1812, cu nucleul în zona Bisericii Mazarache, și ZIR-2 – „orașul de sus”, dezvoltat după planurile din perioada 1817-1834. În aceste zone ar urma să fie interzisă lărgirea străzilor.

Pentru orașul vechi se propune ca noile clădiri să respecte înălțimea construcțiilor istorice din apropiere, iar în „orașul de sus” acestea să nu depășească frontul istoric existent.

Totodată, municipalitatea propune un aviz de specialitate pentru intervențiile pe parcelele din apropierea monumentelor și un diagnostic arheologic obligatoriu înaintea excavărilor în zonele cu potențial arheologic. Pentru orașul vechi și „orașul de sus” sunt prevăzute și planuri urbanistice zonale, însoțite de studii istorice.

Autoritățile susțin că actualul sistem de protecție nu a transpus în reguli concrete mai multe prevederi ale Planului Urbanistic General din 2007. Printre problemele identificate se numără degradarea clădirilor istorice, construcțiile neadaptate și presiunea pentru densificarea centrului.

Noile prevederi se conțin în studiile elaborate pentru reactualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040, care sunt supuse consultării publice. Este vorba despre „Studiu istoric”, „Patrimoniu natural” și „Protecția mediului, riscuri naturale și riscuri antropice”. Propunerile pot fi transmise până pe 4 noiembrie. Consultarea publică va avea loc pe 21 octombrie, la Pretura sectorului Buiucani.