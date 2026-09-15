Consumul sau traficul de droguri pot fi raportate anonim prin platforma „Stop Drog”

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că cetățenii pot transmite sesizări printr-un formular online, iar acestea sunt repartizate automat inspectoratelor competente, unde sunt analizate de angajații serviciului de gardă. Datele acumulate vor permite, de asemenea, identificarea zonelor cu cele mai multe sesizări și orientarea patrulelor către acestea.

Platforma este disponibilă în limbile română, rusă și engleză și poate fi utilizată din browser sau descărcată ca aplicație din Google Play sau App Store.

Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin a menționat că aceasta oferă cetățenilor un canal sigur de comunicare cu poliția pentru transmiterea informațiilor despre posibile cazuri de distribuire sau consum de droguri. În opinia sa, este important ca informațiile despre platformă să ajungă în special la profesori, părinți și copii, pentru a contribui la protejarea acestora împotriva riscurilor asociate consumului și distribuirii drogurilor.

Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a afirmat că MEC mizează pe faptul că platforma va fi utilizată și de instituțiile de învățământ pentru raportarea cazurilor depistate în școli, dar și a situațiilor suspecte din localitățile în care acestea se află. În perioada următoare, MEC, în colaborare cu MAI, va desfășura o campanie de informare despre modul de utilizare a platformei.

Autoritățile atrag atenția că platforma nu înlocuiește serviciul de urgență. Dacă există un pericol imediat pentru viață, sănătate sau bunuri, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.