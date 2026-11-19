Potrivit proiectului, în prezent, Agenția nu dispune de o metodologie proprie de control bazată pe analiza riscurilor, ceea ce îngreunează stabilirea priorităților și justificarea controalelor inopinate.

Pentru a stabili nivelul de risc al fiecărei entități, metodologia va lua în calcul domeniul de activitate, data ultimului control, istoricul conformării, importanța serviciilor prestate, expunerea la amenințări cibernetice și incidentele înregistrate.

Pe baza punctajului obținut, entitățile vor fi încadrate în categorii de risc, care vor sta la baza planului anual de controale. Proiectul reglementează și procedura verificărilor inopinate, examinarea sesizărilor privind posibile încălcări și elaborarea listelor de verificare.

Metodologia se va aplica autorităților publice și agenților economici din sectoare precum energia, transporturile, alimentarea cu apă, comunicațiile electronice, serviciile financiare și sănătatea. Scopul este concentrarea controalelor asupra entităților cu riscuri reale și reducerea sarcinii administrative pentru cele care respectă cerințele legale.

Aplicarea noilor prevederi nu va necesita cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Agenția va integra criteriile de risc și formula de calcul în Registrul de stat al controalelor și va instrui personalul.