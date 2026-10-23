Controlul comun la frontieră și proiectele energetice, pe agenda vizitei premierului Tofan la Kiev

Diplomatul a precizat că proiectul privind organizarea controalelor de frontieră pe teritoriul Republicii Moldova este în desfășurare și ar putea fi realizat în cadrul mecanismelor de cooperare dintre cele două state, transmite MOLDPRES..

„Acest subiect e în discuție și e foarte real de a-l realiza în cadrul acelor proiecte de puncte de trecere comune dintre Ucraina și Republica Moldova. Avem de curând o vizită oficială a domnului prim-ministru la Kiev. Se va discuta acest subiect și, în afară de acesta, vor fi și alte subiecte foarte interesante, care țin de interesele noastre în domeniul energetic și în cel al dezvoltării infrastructurii”, a afirmat Paun Rohovei.

Ambasadorul a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru acceptul de a permite continuarea activității la punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce mai multe puncte de trecere de pe teritoriul ucrainean au fost distruse în urma atacurilor.

Recent, Republica Moldova și-a retras personalul Poliției de Frontieră și al Serviciului Vamal din patru puncte de control comune amplasate pe teritoriul Ucrainei. În acest context, autoritățile discută posibilitatea ca grănicerii ucraineni să efectueze controale pe teritoriul Republicii Moldova, în cooperare cu instituțiile moldovenești.

Referindu-se la riscurile de securitate pentru punctele de trecere a frontierei, Paun Rohovei a declarat că întreaga regiune este expusă pericolelor generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, iar intensificarea atacurilor cu drone sporește riscurile.

„Republica Moldova e un stat vecin cu un stat în care e un război fierbinte”, a menționat diplomatul, precizând că autoritățile ucrainene depun eforturi pentru apărarea spațiului aerian.

Potrivit ambasadorului, regiunea Odesa este expusă unor riscuri mai mari, întrucât este atacată frecvent. El a subliniat că există pericole pentru punctele de trecere de pe teritoriul Ucrainei, în timp ce autoritățile încearcă să asigure continuitatea activității de control la frontieră.

Rohovei a menționat că organizarea controalelor pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o modalitate de continuare a activității instituțiilor vamale și de frontieră, în condițiile în care infrastructura de pe partea ucraineană a fost afectată de atacuri.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va întreprinde o vizită în Ucraina la sfârșitul acestei săptămâni. Republica Moldova ar putea importa gaze naturale din Ucraina, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău caută contracte mai avantajoase. Cele două țări poartă deja discuții privind o posibilă cooperare pe piața gazelor, a declarat prim-ministrul.

„Avem vizita planificată în Ucraina. Vom pleca acolo la sfârșitul săptămânii. Este un parteneriat foarte important pentru noi. Avem multe subiecte comune: energie, apă, comerț, securitate, inclusiv subiectul care îi preocupă pe majoritatea moldovenilor – gazele naturale. Avem discuții foarte intense în ceea ce privește o posibilă cooperare pe piața gazelor. Ucraina este un producător de gaze și suntem în discuții pentru a identifica soluții”, a declarat premierul Vasile Tofan în cadrul ședinței Guvernului din 21 octombrie.

Ucraina dispune de producție proprie și de un surplus de gaze naturale, ceea ce ar putea deschide noi posibilități de colaborare între cele două țări, a sublinat premierul.

Ambasadorul Paun Rohovey a declarat că Ucraina este dispusă să coopereze cu Republica Moldova în domeniul energetic și să livreze gaze naturale, dacă autoritățile de la Chișinău vor solicita acest lucru. Rohovey a precizat că Ucraina a deblocat recent exporturile de gaze naturale în surplus și continuă să livreze energie electrică țării noastre, în pofida războiului.

„De curând, noi am deblocat exporturile surplusului de gaze naturale din Ucraina. Ucraina este dispusă să coopereze cu toți cei interesați, inclusiv cu Republica Moldova și, cu siguranță, dacă va fi necesar și Republica Moldova va apela la Ucraina, noi vom fi gata să facem acest lucru, la fel cum am mai făcut-o în acea criză energetică de acum câțiva ani, când mulți făceau tot felul de prognoze că gata, Moldova cade. Se poate face acest lucru și noi suntem gata să-l facem. Poate vă voi lua prin surprindere, dar Ucraina continuă să exporte energie electrică în Republica Moldova chiar și în condiții de război”, a declarat Rohovei.

Republica Moldova a renunțat, în decembrie 2022, la achizițiile de gaze naturale de la Gazprom pentru malul drept al Nistrului, orientându-se spre piețele europene. Gazele sunt procurate de compania de stat Energocom de la traderi și furnizori europeni, apoi sunt transportate în Republica Moldova prin infrastructura regională de gaze.