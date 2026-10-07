Controlul coordonat la Leușeni-Albița: termenul de prelungire ar putea fi extins la un an

Acordul prevede efectuarea controlului coordonat pe teritoriul României, în punctul de trecere Albița, pentru persoanele și mijloacele de transport care intră în România din Republica Moldova. Modificarea propusă ar permite prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului pentru un an, asigurând continuitatea acestuia.

Controlul coordonat funcționează din aprilie 2023 și permite autorităților celor două țări să efectueze verificările în cadrul unui mecanism comun. Pentru călători, acesta înseamnă mai puține controale repetate și, implicit, reducerea timpului de așteptare la frontieră.

Acordul dintre Republica Moldova și România a fost prelungit de șase ori până acum. Noul protocol urmează să actualizeze și unele prevederi, pentru a le alinia la regulile europene și la modul în care este aplicat controlul coordonat în alte puncte de trecere a frontierei.

Documentul urmează să fie semnat după încheierea negocierilor.