Conturile false, conținutul creat cu AI și publicitatea politică ilegală, în vizorul CEC și TikTok înaintea alegerilor din Găgăuzia

Potrivit unui comunicat al CEC, discuțiile s-au concentrat pe instrumentele și politicile utilizate de TikTok pentru identificarea informațiilor false sau înșelătoare, inclusiv a conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale. O atenție aparte a fost acordată materialelor care încalcă normele privind publicitatea politică și electorală, dar și mecanismelor prin care autoritatea electorală poate sesiza tentativele de manipulare și alte amenințări la adresa integrității alegerilor.

Totodată, reprezentanții CEC și TikTok au analizat modalitățile prin care platforma poate fi utilizată pentru informarea alegătorilor și promovarea educației electorale. În acest sens, TikTok va direcționa utilizatorii către surse oficiale de informații și va pune la dispoziție resurse de educație mediatică, pentru a-i ajuta să recunoască și să verifice informațiile potențial false.

Alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie. În cursa pentru conducerea autonomiei s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară concurează 135 de persoane.

Anterior, TikTok a anunțat că a constituit o echipă specializată pentru monitorizarea conținutului electoral și combaterea informațiilor false.