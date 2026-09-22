Cooperarea în domeniul securității și aderarea R. Moldova la UE, discutate de Maia Sandu cu o delegație a Senatului Cehiei

Discuțiile au avut loc în cadrul unei întrevederi a șefei statului cu o delegație a Comisiei pentru afaceri externe, apărare și securitate a Senatului Republicii Cehe formată din: președintele Comisiei, Pavel Fischer; vicepreședintele Comisiei, Marek Ošťádal; și senatorul Tomáš Czernin.

În cadrul întrevederii, Maia Sandu a mulțumit Cehiei pentru susținerea parcursului european al R. Moldoa și pentru sprijinul acordat în avansarea reformelor. Liderul de la Chișinău și-a exprimat încrederea că parteneriatul dintre cele două state se va consolida în continuare, pe măsură ce Republica Moldova avansează spre aderarea la Uniunea Europeană.

„Dialogul politic bilateral s-a intensificat în ultimii ani, cu vizite reciproce la nivel de șefi de stat și de miniștri. Luna trecută, Senatul ceh a adoptat, la inițiativa senatorului Pavel Fischer, o rezoluție privind importanța Republicii Moldova pentru stabilitatea regională și perspectivele sale de aderare la Uniunea Europeană. Documentul confirmă sprijinul larg de care se bucură în Cehia parcursul european al țării noastre”, se menționează într-un comunicat al Președinției.

Potrivit sursei, R. Moldova este una dintre țările prioritare ale asistenței cehe pentru dezvoltare. De exemplu, Cehia sprijină reforma RESTART, prin care este modernizat sistemul de asistență socială și compensațiile la facturile de energie pentru familiile cu venituri modeste. De asemenea, Cehia oferă ajutor umanitar și financiar pentru refugiații din Ucraina aflați în Republica Moldova.

Menționăm că, delegația Senatului Republicii Cehe se află în Republica Moldova în perioada 21–23 septembrie. Programul vizitei include întrevederi cu reprezentanți ai Parlamentului, ai Guvernului și ai instituțiilor de securitate, axate pe: cooperarea bilaterală, situația de securitate din regiune și parcursul european al Republicii Moldova.