Cooperarea moldo-lituaniană și integrarea europeană, discutate la Parlament

Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania, deputatul PAS Ion Babici, a menționat că discuțiile au vizat și dezvoltarea parteneriatelor economice și locale, inclusiv extinderea cooperării directe dintre comunitățile celor două țări. Acesta și-a exprimat dorința ca relațiile bilaterale să se concretizeze în proiecte, investiții și oportunități pentru cetățeni.

În cadrul vizitei, parlamentarii lituanieni au avut întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, vicepreședinta legislativului, Doina Gherman, și membrii comisiilor pentru politică externă și integrare europeană. Delegația s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp, și membrii acesteia, precum și cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania.

Lituania va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2027.