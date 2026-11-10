Contact
Deschide.md

Cooperarea moldo-lituaniană și integrarea europeană, discutate la Parlament

DESCHIDE.MD
Cooperarea moldo-lituaniană și integrarea europeană, discutate la Parlament

Consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Lituania, securitatea regională și integrarea europeană au fost principalele subiecte discutate de parlamentarii lituanieni cu reprezentanții legislativului de la Chișinău. Delegația Grupului pentru relații interparlamentare cu Republica Moldova din cadrul Seimasului Lituaniei efectuează o vizită la Chișinău, transmite IPN.

Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania, deputatul PAS Ion Babici, a menționat că discuțiile au vizat și dezvoltarea parteneriatelor economice și locale, inclusiv extinderea cooperării directe dintre comunitățile celor două țări. Acesta și-a exprimat dorința ca relațiile bilaterale să se concretizeze în proiecte, investiții și oportunități pentru cetățeni.

În cadrul vizitei, parlamentarii lituanieni au avut întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, vicepreședinta legislativului, Doina Gherman, și membrii comisiilor pentru politică externă și integrare europeană. Delegația s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp, și membrii acesteia, precum și cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania.

Lituania va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2027.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md