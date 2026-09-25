Copila rănită în accidentul de lângă Făgureni a murit la spital. Poliția a stabilit cine se afla la volan

Reprezentanții poliției au precizat pentru IPN că probele biologice prelevate de la femeie au indicat o concentrație de 1,35 grame de alcool per litru de sânge. Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar femeia este cercetată în libertate. Anchetatorii continuă să acumuleze probe pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat pentru IPN că fata a decedat în pofida eforturilor medicilor. Copila fusese internată în stare extrem de gravă, cu politraumatism și leziuni severe.

Accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie, după ce automobilul în care se afla familia a derapat și a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Soțul femeii, în vârstă de 39 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând 0,85 mg/l alcool în aerul expirat, iar femeii i-au fost prelevate probe biologice. În acel moment, nu era clar cine se afla la volan.