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Copila rănită în accidentul de lângă Făgureni a murit la spital. Poliția a stabilit cine se afla la volan

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Copila rănită în accidentul de lângă Făgureni a murit la spital. Poliția a stabilit cine se afla la volan

Fetița de șase ani, rănită grav în accidentul produs în urmă cu aproape două săptămâni lângă Făgureni, raionul Strășeni, a murit la spital. Totodată, oamenii legii au stabilit că la volanul mașinii se afla mama copilei, care era în stare de ebrietate avansată.

Reprezentanții poliției au precizat pentru IPN că probele biologice prelevate de la femeie au indicat o concentrație de 1,35 grame de alcool per litru de sânge. Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar femeia este cercetată în libertate. Anchetatorii continuă să acumuleze probe pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat pentru IPN că fata a decedat în pofida eforturilor medicilor. Copila fusese internată în stare extrem de gravă, cu politraumatism și leziuni severe.

Accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie, după ce automobilul în care se afla familia a derapat și a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Soțul femeii, în vârstă de 39 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând 0,85 mg/l alcool în aerul expirat, iar femeii i-au fost prelevate probe biologice. În acel moment, nu era clar cine se afla la volan.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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