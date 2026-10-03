Coreea de Nord susţine că a lansat o rachetă balistică care utilizează inteligenţa artificială

„Forţele noastre armate au detectat o rachetă balistică lansată din regiunea Wonsan, din Coreea de Nord, în direcţia Mării de Est”, a declarat Statul Major Interarme din Seul, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei, scrie News.RO.

Proiectilul a căzut în mare la aproximativ 700 km de punctul de lansare, a precizat acesta.

Această nouă lansare are loc pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, aceasta din urmă acuzând vecinul său că a amplasat mine antipersonal în partea sa din Zona Demilitarizată (DMZ) care le separă.

Explozia a două dintre aceste dispozitive a rănit trei soldaţi sud-coreeni la 21 septembrie. Seul a pretins scuze din partea Phenianului pentru acest incident, calificat drept o încălcare a armistiţiului din 1953, care a pus capăt războiului din Coreea.

„Este vorba de o încălcare flagrantă a acordului de armistiţiu şi, întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea pentru aceasta, vom lua măsurile necesare”, a afirmat ministrul sud-coreean al Apărării, Kang Shin-chul.

Coreea de Nord a negat orice responsabilitate în legătură cu incidentul şi a respins cererea de scuze din partea Seulului, calificând-o drept „patetică”.

„Inteligenţa artificială este din ce în ce mai mult integrată în tehnologiile militare din întreaga lume, iar rachetele balistice nu fac excepţie”, a declarat pentru AFP Hong Sung-pyo, cercetător principal la Institutul Coreean de Afaceri Militare, cu sediul la Seul.