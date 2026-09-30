Costul războiului pentru Ucraina este de 155 de miliarde de dolari anul acesta. Deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari

Costurile totale de război ale Ucrainei vor ajunge la 155 de miliarde de dolari anul acesta, în timp ce Kievul caută soluții pentru a acoperi un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari, astfel încât să se asigure că armata ucraineană va putea continua și la începutul anului viitor operațiunile active de luptă în războiul împotriva Rusiei, a declarat miercuri premierul ucrainean Sergei Korețki.