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Costul războiului pentru Ucraina este de 155 de miliarde de dolari anul acesta. Deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari

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Costul războiului pentru Ucraina este de 155 de miliarde de dolari anul acesta. Deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari

Costurile totale de război ale Ucrainei vor ajunge la 155 de miliarde de dolari anul acesta, în timp ce Kievul caută soluții pentru a acoperi un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari, astfel încât să se asigure că armata ucraineană va putea continua și la începutul anului viitor operațiunile active de luptă în războiul împotriva Rusiei, a declarat miercuri premierul ucrainean Sergei Korețki.

Korețki a spus că guvernul de la Kiev intenționează să acopere 7 miliarde de dolari din acest deficit prin măsuri de austeritate strictă în finanțele publice, precum și prin optimizarea bugetului și redirecționarea unor fonduri, scrie Reuters, citat de agerpres.ro.

Pentru acoperirea restului deficitului, de aproximativ 20 de miliarde de dolari, sunt în desfășurare discuții cu partenerii Ucrainei, a adăugat premierul ucrainean.

Este prima dată când Ucraina publică o estimare a costurilor sale anuale generate de războiul cu Rusia, așadar nu există date aferente, de exemplu, anului 2025 pentru a face o comparație.

Cât despre necesarul de finanțare pentru anul viitor, ministrul ucrainean de finanțe Serhii Marcenko a cerut deja Uniunii Europene fonduri suplimentare de 32,6 miliarde de euro, o solicitare despre care Comisia Europeană a spus că o va lua în considerare, dată fiind intensificarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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