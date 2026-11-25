”Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european”, a scris primarul de Craiova, Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Pe locul al doilea în clasament s-a situat capitala Letoniei, Riga, cu 223.710 voturi, urmată de Sofia, Bulgaria, cu 223.100 de voturi, și Lisabona, Portugalia, cu 222.447 de voturi. Topul celor cinci destinații a fost completat de târgul organizat în localitățile italiene Asti, Govone și San Damiano d’Asti, care a acumulat 211.684 de voturi.

În competiție au mai participat destinații europene precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier și Bruges.

Competiția a fost organizată de European Best Destinations, platformă europeană specializată în promovarea destinațiilor turistice.