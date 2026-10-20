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Credea că investește într-o afacere de servicii funerare. Un bărbat, înșelat de 38 de mii de euro

Irina Limbas
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Credea că investește într-o afacere de servicii funerare. Un bărbat, înșelat de 38 de mii de euro

Un bărbat de 53 de ani din Ciorescu a fost înșelat de escroci de 38 de mii de euro. Potrivit Poliției, aceștia au telefonat victima și au convins-o să investească într-o afacere de servicii funerare.

Cazul a avut loc în perioada 1 august 2023 – 30 ianuarie 2026, însă a fost raportat abia acum. Escrocii l-au determinat pe bărbat să transfere banii din propriile rezerve prin mai multe transferuri online.

Potrivit datelor Poliției, în ultimele 48 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 67 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transfere bani și să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să verifice informațiile direct la instituțiile în numele cărora pretind că acționează escrocii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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