Crește numărul infecțiilor respiratorii: aproximativ 1 700 de cazuri într-o săptămână

Totodată, în perioada 2-8 noiembrie, au fost confirmate trei cazuri de gripă sezonieră, cu două mai multe decât în săptămâna precedentă, și cinci cazuri de COVID-19, cu unul mai puțin față de intervalul anterior.

Pentru prevenirea gripei sezoniere, Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă vaccinarea, în special a persoanelor vulnerabile, care prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire și complicații. Instituția precizează că, din cele 240 de mii de doze de vaccin antigripal achiziționate pentru sezonul 2026-2027, peste 159 de mii au fost deja administrate.

Vaccinarea este recomandată începând cu vârsta de șase luni, în special copiilor și adulților cu boli cronice, femeilor gravide, persoanelor vârstnice și celor instituționalizate.

Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire și de răspândire a infecțiilor respiratorii, specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea mâinilor cu apă și săpun și folosirea batistelor de unică folosință în timpul tusei sau strănutului. De asemenea, sunt importante alimentația echilibrată, odihna suficientă și activitatea fizică regulată.