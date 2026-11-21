Potrivit preotului, cinstirea sfinților ocrotitori are rădăcini vechi, iar aceștia sunt considerați protectori atât ai familiilor, cât și ai satelor și comunităților.

„Multe sate sau familii își aleg un protector al familiei, al satului sau al comunității. Din cele mai vechi timpuri, acești sfinți ocrotitori au fost considerați apărători ai familiilor și ai localităților, fiind slujitori ai lui Dumnezeu. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil pot fi ocrotitorii unei familii sau ai unei localități. Ei sunt protectorii comunității, dar și ai bisericii din localitatea respectivă”, a explicat părintele Vlad pentru MOLDPRES.

Preotul a vorbit și despre rolul celor doi Arhangheli în tradiția creștină. Sfântul Arhanghel Mihail este considerat apărător al binelui și al oamenilor, în timp ce Arhanghelul Gavriil este îngerul vestitor, cel care a adus Fecioarei Maria vestea nașterii Mântuitorului.

„Înainte de a fi zidit omul, a fost creată lumea nevăzută, lumea îngerilor, despre care vorbește Sfânta Scriptură. Numărul lor este enorm de mare și nu este cunoscut. Acești îngeri se află în slujba lui Dumnezeu și veghează asupra lumii și a oamenilor. Sfântul Arhanghel Mihail este cel care luptă pentru binele omului, iar Sfântul Arhanghel Gavriil este îngerul vestitor, cel care aduce veștile bune”, a menționat preotul.

Potrivit părintelui, sărbătoarea hramului nu se rezumă doar la slujba religioasă, dar reprezintă și un moment de apropiere între membrii comunității. Credincioșii se adună la biserică pentru rugăciune, iar ulterior împărtășesc bucuria sărbătorii în jurul mesei.

„Hramul este sărbătorit prin rugăciuni adresate acestor sfinți și prin slujbele liturgice care se săvârșesc cu acest prilej. Bucuria sărbătorii și comuniunea dintre creștini se încununează, la final, cu o agapă, prin ospitalitate și bucate alese. Se face dezlegare la vin și la bucate de sărbătoare, însă bunul creștin trebuie să păstreze întotdeauna măsura”, a subliniat părintele Vlad.

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cinstiți și oamenii care poartă numele celor doi ocrotitori. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt 15.457 de persoane cu prenumele Mihaela, 9.730 – Gabriela, 8.027 – Mihai, 7.238 – Gabriel și 796 – Gavriil.

Pe 21 noiembrie, hramul este sărbătorit în mai multe orașe din țară, printre care Cahul, Hîncești, Glodeni, Nisporeni, Otaci și Șoldănești, dar și în numeroase localități rurale.