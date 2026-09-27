Creștinii prăznuiesc astăzi Înălțarea Sfintei Cruci

În ajunul sărbătorii, după vecernie, din altar se scoate în mijlocul bisericii simbolul Crucii Mântuitorului, împodobită cu flori de toamnă și busuioc spre închinarea creștinilor. Creștinii vin la biserică cu flori și cu lumânări aprinse. De Ziua Crucii, doi slujitori torn pe ea miresme.

Biserica recomandă să se țină post strict înaintea sărbătorii, dar și în această zi, iar după slujbă creștinii se pot împărtăși. Se postește pentru sănătatea familiei, pentru spor și pentru bunăstare.

Ziua Crucii amintește un moment din viața Sfinților Împărați Constantin și Elena, când în ajunul unei lupte împăratul Constantin a avut o viziune în plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele, cu inscripția: „Prin acest semn vei învinge”. După victorie, împăratul Constantin a trimis-o pe mama sa, Elena, să descopere crucea pe care a pătimit Mântuitorul Hristos. La Ierusalim, aproape de Golgota, împărăteasa Elena a descoperit crucea. Patriarhul Macarie a înălțat-o deasupra amvonului în Biserica Învierii din Ierusalim. De atunci, în fiecare an este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci.