Potrivit informațiilor preliminare, victima, originară din raionul Râșcani, se afla la muncă sezonieră împreună cu alți doi bărbați în vârstă de 33 și 54 de ani.

Cei trei ar fi consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat, între ei s-ar fi iscat un conflict. În urma altercației, agresorii ar fi aplicat victimei multiple lovituri peste diferite părți ale corpului. Din cauza leziunilor suferite, bărbatul a decedat până la sosirea medicilor.

Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.