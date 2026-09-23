Crimă la Rezina // Două persoane, găsite decedate într-un lan de porumb. Suspectul, plasat în arest preventiv

Pe acest caz, poliția a fost sesizată la 19 septembrie, prin intermediul Serviciului 112. La fața locului, polițiștii au cercetat și au documentat faptele pentru identificarea celor implicați.

„În cadrul cercetării la fața locului, cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, au fost ridicate și examinate probe relevante pentru cauză.

În urma măsurilor întreprinse în cadrul investigației, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Totodată, acesta este vizat într-un alt dosar penal, aflat pe rolul instanței de judecată”, informează Poliția R. Moldova prin intermediul unui comunicat.

Oamenii legii mai anunță că astăzi, 23 septembrie, instanța de judecată a dispus plasarea bănuitului în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

În acest sens, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probelor necesare.

De asemenea, este de menționat că persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.