Cristian Leon-Țurcanu, de Hramul orașului: Chișinăul are toate premisele pentru a deveni o capitală europeană modernă

„Pentru mine, Chișinăul este un oraș cu o identitate puternică, definită de oamenii săi, de patrimoniul său și de legăturile culturale și istorice care ne apropie în mod firesc”, a scris ambasadorul României pe Facebook.

Cristian-Leon Țurcanu și-a exprimat speranța că dezvoltarea capitalei va continua într-o direcție europeană, cu accent pe protejarea patrimoniului, îmbunătățirea spațiilor publice și respectarea valorilor democratice.

„Îmi doresc ca municipiul Chișinău să continue să se dezvolte în spirit european, cu respect pentru patrimoniu, pentru spațiul public, pentru comunitate și pentru valorile care stau la baza unei societăți moderne, libere și democratice”, a menționat diplomatul.

Ambasadorul a subliniat că modernizarea orașului și păstrarea identității sale istorice nu sunt obiective contradictorii, ci pot contribui împreună la dezvoltarea Chișinăului.

„Păstrarea identității și deschiderea către viitor nu se exclud, ci se completează. Chișinăul are toate premisele pentru a deveni o capitală europeană modernă, păstrându-și în același timp caracterul care îl face distinct”, a adăugat Cristian-Leon Țurcanu, care le-a urat chișinăuienilor un viitor european, prosper și demn de istoria acestui oraș.

Chișinăul marchează astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului și 590 de ani de la prima atestare documentară, datată în anul 1436.