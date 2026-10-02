Cristian-Leon Țurcanu, discuții cu oficiali români despre dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești

Discuțiile au fost purtate în cadrul unei întâlniri cu directorul general al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța și proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), Mihai Teodorescu, precum și cu președintele ICS Danube Logistics SRL, Ghiorghe Bătrînca.

„Am vorbit despre prioritățile perioadei următoare și despre proiectele prin care România poate sprijini în continuare dezvoltarea și conectivitatea Republicii Moldova.

Un punct important a fost dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești, infrastructură strategică pentru Republica Moldova și pentru regiune. Am discutat despre dezvoltarea capacităților logistice, atragerea de investiții și conectarea mai eficientă la marile coridoare europene de transport”, a menționat Cristian-Leon Țurcanu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Excelența sa susține că în actualul context regional, astfel de proiecte contribuie direct la reziliență, stabilitate și dezvoltare economică.

„România va continua să susțină Republica Moldova și Ucraina prin inițiative concrete, capabile să genereze oportunități, să întărească legăturile cu spațiul european și să consolideze capacitatea regiunii de a face față provocărilor viitoare”, mai scrie Cristian-Leon Țurcanu.

Părțile au mai discutat și despre cooperarea în transporturi și logistică, facilitarea fluxurilor comerciale și rolul pe care infrastructura portuară îl poate avea în viitoarea reconstrucție a Ucrainei.