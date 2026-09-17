Cristian-Leon Țurcanu, la Forumul Economic România–R. Moldova: Următorul pas sunt proiectele comune, care să ne integreze tot mai profund în piața europeană

„Consolidarea legăturilor economice dintre cele două maluri ale Prutului nu este business as usual. Este un obiectiv strategic: mai multă interconectare, mai multe investiții, mai multe proiecte comune și o integrare economică tot mai profundă.

Avem deja o prezență investițională puternică și un interes antreprenorial în continuă creștere de ambele părți ale Prutului. Următorul pas este să transformăm această energie în proiecte comune, investiții pe termen lung și lanțuri valorice care să ne integreze tot mai profund în piața europeană”, a afirmat Cristian-Leon Țurcanu.

De asemenea, diplomatul a subliniat că succesul nu se măsoară doar în cifre, ci se vede în economia pe care o transformăm toți împreună. Un alt aspect important este progresul pe care îl înregistrează oamenii de afaceri, dar cea mai importantă este bunăstarea oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Menționăm că, Forumul Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.) este un eveniment care adună zeci de oficiali, oameni de afaceri, specialiști din sfera economică și cetățeni cointeresați. Forumul este susținut de către Ambasada României, în calitate de partener strategic.