Iar acest lucru îi determină pe cetățenii de pe cele două maluri de Prut să fie și mai mult conectați unii cu alții. Diplomatul român a vorbit despre libertate, despre alegerea fiecăruia unde vrea să-și vadă viitorul, precum și despre faptul că idealurile, istoria și limba comună sunt cele care ne-au unit întotdeauna.

Vă propunem să citiți în continuare discursul Excelenței sale, Cristian-Leon Țurcanu:

Există momente când nu este suficient doar să știm cine suntem. Sunt momente când trebuie să avem curajul să privim dincolo de limitele prezentului și să dăm formă unui viitor, să ne construim un viitor, pe măsura aspirațiilor noastre.

Noi suntem aici să construim! Aceasta este semnificația profundă a zilei de 1 Decembrie. O zi a unității, a demnității și o zi a încrederii în puterea de a transforma împreună marile idealuri în realitate.

Noi suntem împreună - nu din întâmplare, ci pentru că ne dorim. Ne dorim, în egală măsură, să construim împreună. Liber și conștient.

Această realitate este, în același timp, o mare oportunitate și o responsabilitate.

Cred în forța unei viziuni care transformă apropierea în dezvoltare, solidaritatea în proiecte concrete și încrederea în rezultate.

Interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura dau substanță acestei relații. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am realizat deja.

Avem lucruri nerezolvate. Avem angajamente de îndeplinit și oportunități de valorificat. Trebuie să obținem rezultate concrete în toate domeniile agendei comune, dar și bilaterale, astfel încât noi să devenim un exemplu european de unitate.

Împreună cu echipa mea, am contribuit la această construcție comună, la deschiderea unor noi drumuri și la identificarea unor soluții. Și vom continua, cu aceeași hotărâre.

Pentru că noi credem că adevărata forță nu se măsoară prin amploarea promisiunilor, ci prin dimensiunea realizărilor.

Iar astăzi trebuie să ne adresăm o întrebare esențială:

Cum vrem să arate viitorul nostru? Ce oportunități vrem să oferim generațiilor care vin? Cât de departe avem curajul să mergem împreună?

Doar noi putem găsi răspunsul împreună, ca cetățeni liberi să-și decidă propriul destin.

Un viitor comun nu se proclamă sau declamă. Se alege. Se asumă. Se construiește.

Și, atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, și la București și la Chișinău știm că suntem pe drumul cel bun!

Și nu uităm că pășim pe acest drum întăriți de adevăratele valori și repere care ne definesc ca oameni, ca societate. Și astăzi ne consolidăm valorile printre monumentele impuse de un imperiu ruinat, care ne voia fericiți cu de-a sila. Dar știm că pe piedestal trebuie să stea adevăratele valori și nu tancuri sovietice. Iar dacă Eminescu se regăsește astăzi la Bălți lângă o stea roșie și rece, noi știm că nu este steaua noastră.

Iar celor care ne spun că nu știm cu adevărat ce ne dorim de la viitor, le răspundem că știm foarte bine, în schimb, ce NU ne dorim:

Nu ne dorim falși pro-europeni. Nici falși pacifiști care ne explică beneficiile de a aștepta dezarmați în linia întâi. Nu ne dorim politicieni care nutresc dezbinarea noastră ca societate. Noi am îndurat împreună pe acest pământ foametea și deportările, indiferent de etnie sau de limba vorbită acasă. Iar visul nostru de unitate nu a fost și nu va fi egoist.

Nu putem vorbi despre viitor fără să vorbim și despre securitatea și libertatea de care acesta depinde. Până și văzduhul pe care istoric îl împărtășim a devenit uneori purtătorul amenințării. Dar cerul de deasupra noastră trebuie să rămână un orizont al libertății, nu al fricii și nu al agresiunii. Și la fel ca înaintașii noștri trebuie să dăm dovadă de curaj pentru asta.

Trebuie să fie un spațiu al păcii pentru întreaga națiune română.

Vom continua să contribuim la consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare. Pentru că adevărata putere nu se afirmă prin amenințare, ci prin capacitatea de a proteja.

Noi, românii, avem un spațiu comun al limbii, culturii, tradițiilor și valorilor. Un spațiu pe care avem responsabilitatea să îl protejăm împreună, cu respect pentru diversitate și libertatea fiecăruia.

Pe 1 Decembrie, sărbătorim forța unirii și puterea unui ideal care, la un moment dat, a devenit realitate. Dar această zi trebuie să fie și un angajament față de viitor.

Să avem curajul proiectelor mari. Să rezolvăm ceea ce a rămas nerezolvat. Să transformăm apropierea dintre noi într-un model european de unitate.

Iar dacă peste ani vom privi către acest moment, îmi doresc să putem spune:

Am ales să fim împreună. Am avut curajul să fim uniți. Și am construit viitorul comun pe care ni l-am dorit.

Pentru că viitorul nu aparține celor care îl așteaptă. Aparține celor care au curajul să îl construiască.

La mulți ani Națiunii Române!

La mulți ani, România!