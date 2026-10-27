Cristina Gherasimov, discuții cu ministrul de Externe al României: Faptul că avansăm în procesul de negocieri se datorează și sprijinului primit de la București

Cei doi demnitari au discutat despre ultimele evoluții de pe agenda europeană a Republicii Moldova și pașii următori în procesul de negocieri. În context, Cristina Gherasimov a apreciat faptul că avansarea în procesul de negocieri privind accederea în UE se datorează inclusiv suportului oferit de către autoritățile din România.

„România este cel mai apropiat prieten de drum al Moldovei în parcursul său european, iar faptul că avansăm și menținem ritmul în procesul de negocieri se datorează și expertizei, experienței și sprijinului pe care le primim de la București.

L-am felicitat pe domnul ministru Neculăescu pentru preluarea mandatului și i-am urat mult succes. Mulțumim României pentru prietenia sinceră, încrederea și susținerea constantă”, a menționat Cistina Gherasimov în mesajul său.

De asemenea, oficialii au discutat și despre cum poate ajuta România, pentru ca R. Moldova să se pregătească mai bine pentru aderarea la UE.

Menționăm că, astăzi la Chișinău se află în vizită o delegație a Guvernului României, în frunte cu premierul Luca Niculescu, la o săptămână de la învestirea în funcție.

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