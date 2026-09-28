Cristina Gherasimov, la Salzburg: R. Moldova continuă reformele pentru a fi pregătită de aderarea la UE

Cristina Gherasimov a participat la Summitul European de la Salzburg, o platformă de dialog dedicată provocărilor actuale de pe continent, procesului de extindere a Uniunii Europene și rolului Europei la nivel global.

În cadrul reuniunii, viceprim-ministrul a vorbit despre reziliența Republicii Moldova în fața crizelor din ultimii ani și despre contribuția pe care țara o poate aduce unei Uniuni Europene mai puternice.

În marja summitului, Gherasimov a avut întrevederi cu ministrul federal al Austriei pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Bauer, guvernatorul landului Salzburg, Karoline Edtstadler, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei, Klára Breuer.

Discuțiile s-au concentrat pe progresele Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru aderarea la UE și pe etapele care urmează.

„Moldova continuă să avanseze în realizarea reformelor și să-și îndeplinească angajamentele cu responsabilitate, pentru ca să fie cât mai bine pregătită de aderare”, a declarat Cristina Gherasimov.

Cea de-a 22-a ediție a Summitului European este organizată de Institutul Regiunilor Europene și reunește oficiali și experți pentru discuții despre provocările cu care se confruntă Europa, extinderea Uniunii Europene și rolul acesteia la nivel global.