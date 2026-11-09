Cristina Gherasimov: „R. Moldova a înregistrat progrese pe toate capitolele de negociere cu UE. 25 dintre acestea au un nivel mai ridicat de pregătire pentru aderare”

În discursul său, Cristina Gherasimov a declarat că evaluarea Comisiei Europene confirmă rezultatele muncii depuse în ultimii ani și marchează o etapă în care procesul de aderare capătă o direcție mai clară.

„Raportul Comisiei Europene confirmă că munca din ultimii ani produce rezultate și anul acesta am înregistrat progres pe fiecare capitol de negocieri și avem un nivel mai ridicat de pregătire pentru aderare în 25 din cele 33 de capitole”, a afirmat viceprim-ministra.

Potrivit acesteia, procesul de integrare europeană a intrat într-o nouă etapă de lucru, în care autoritățile au deja patru clustere deschise și o foaie de parcurs care stabilește posibilitatea închiderii a 25 de capitole de negociere în anul 2027.

„Conferința de anul acesta are loc într-o etapă în care perspectiva aderării capătă o traiectorie foarte și foarte clară de muncă. Avem patru clustere care deja au fost deschise și o foaie de parcurs care identifică clar posibilitățile închiderii a 25 de capitole deja anul viitor”, a declarat Cristina Gherasimov.

Viceprim-ministra a precizat că evaluarea Comisiei Europene trebuie analizată prin prisma a două criterii distincte: nivelul de pregătire a țării pentru aderare și progresul înregistrat în ultimele 12 luni. Ea a explicat că ritmul reformelor și nivelul efectiv de pregătire nu sunt întotdeauna același lucru.

„Un domeniu poate avea un ritm bun de progres, de reforme și totuși să necesite încă mult timp pentru a trece la un nivel mai avansat sau mai ridicat de pregătire. De aceea, ambele criterii cu adevărat contează”, a menționat oficialul.

Gherasimov a prezentat și evoluția nivelului de pregătire a Republicii Moldova în perioada 2023–2026, de când Comisia Europeană a început să evalueze țara în funcție de capitolele de negociere. Potrivit datelor expuse, în această perioadă s-a redus numărul capitolelor aflate la niveluri incipiente de pregătire, iar tot mai multe au avansat spre niveluri superioare.

„Nu mai avem niciun capitol în fază incipientă de pregătire. În 2023 aveam două capitole la nivel moderat, iar în 2026 avem deja 12 capitole la nivel moderat. Per ansamblu, astăzi avem 21 de capitole care se află la un nivel moderat sau mai sus de pregătire”, a declarat viceprim-ministra.

Oficialul a subliniat că reformele europene trebuie privite nu doar ca îndeplinirea unor condiții tehnice, ci și prin efectele pe care le vor avea asupra vieții cetățenilor. În opinia sa, rezultatul concret al acestui proces trebuie să fie o justiție în care oamenii să aibă încredere, instituții capabile să-i protejeze și oportunități mai bune de muncă și dezvoltare profesională în Republica Moldova.

„Pentru cetățeni, sensul acestui efort este foarte concret: să avem o justiție în care să putem avea încredere cu toții, instituții care ne protejează și condiții mai bune de a munci și de a ne dezvolta profesional aici, acasă”, a spus Cristina Gherasimov.

Viceprim-ministra a menționat că principala întrebare pentru autorități este cum vor fi transformate progresele recunoscute de Comisia Europeană în reforme concrete, astfel încât Republica Moldova să poată începe etapa de închidere a negocierilor de aderare.

„Întrebarea care trebuie să ne ghideze discuțiile de astăzi și de mâine este cum transformăm progresul recunoscut în acest raport, dar și recomandările propuse, în realizarea reformelor necesare pentru a începe să închidem negocierile”, a declarat aceasta.

Cristina Gherasimov a mulțumit persoanelor din instituțiile publice centrale și locale, Parlament, societatea civilă și mediul de afaceri care contribuie la procesul de integrare europeană. Ea a atras atenția că o mare parte din această muncă este realizată de oameni care nu sunt vizibili publicului.

„Sunt adeseori oameni invizibili, ale căror nume nu le cunoaștem, dar eu mereu le spun că aceștia sunt adevărații patrioți ai țării noastre, care depun ore enorme de muncă ca să reușim să valorificăm cu adevărat această fereastră de oportunitate pe care o oferă istoria astăzi Republicii Moldova”, a afirmat viceprim-ministra.

Totodată, oficialul a spus că Republica Moldova trebuie să învețe să recunoască și să celebreze rezultatele obținute în procesul de integrare europeană.

„Noi nu prea știm să ne bucurăm de roadele eforturilor noastre și sper mult, măcar la data aderării să celebrăm împreună”, a declarat Cristina Gherasimov.

Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene și Pachetul de extindere 2026 se desfășoară la Chișinău în perioada 9–10 noiembrie și reunește reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, autorităților publice, Parlamentului, societății civile și mediului de afaceri. Discuțiile vizează progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimul an, recomandările Comisiei Europene și prioritățile pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare.