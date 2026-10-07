Cristina Gherasimov: Vom fi pregătiți pentru închiderea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028

Cristina Gherasimov a subliniat că Republica Moldova se numără printre statele candidate cu un nivel avansat de pregătire pentru aderare și a salutat faptul că Uniunea Europeană a început să contureze un cadru concret pentru pregătirea următoarei extinderi.

„Statele candidate se pregătesc pentru aderare, iar UE a început pregătirile pentru extindere. Vorbim despre acest lucru de mulți ani, dar nu am văzut niciun document concret care să vină cu propuneri. Iată că Comisia a oferit un cadru de discuții atât pentru statele membre, cât și pentru statele candidate”, a declarat Cristina Gherasimov în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Viceprim-ministrul a precizat că autoritățile de la Chișinău și-au stabilit începutul anului 2028 drept termen pentru finalizarea negocierilor de aderare. Potrivit ei, implementarea reformelor este monitorizată îndeaproape de reprezentanții Comisiei Europene.

„Noi facem tot posibilul să respectăm planificarea riguroasă inclusă în Programul Național de Aderare. Fiecare instituție a statului știe ce are de făcut și care sunt termenele stabilite. Avem un dialog activ cu colegii din Comisia Europeană, care monitorizează și evaluează implementarea reformelor. Dacă vom continua în același ritm, vom reuși să fim pregătiți pentru închiderea negocierilor până la începutul anului 2028”, a mai spus viceprim-ministrul.