Criza de pe Nistru // Vasile Tofan: Trebuie să ne gândim cu ne asigurăm cu apă, dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problema

Premierul a spus că autoritățile și cetățenii trebuie să vină cu soluții clare pentru situația creată, dar nu să caute vinovați.

„E o problemă mare. Am ajuns în situația aceasta gravă și lumea încearcă să găsească vinovați ușori. Dacă intră în Nistru 25 de metri cubi și am folosit toate relațiile noastre ca să întindem decizia asta -ucrainenii ne-au dat mult mai multă apă până acum decât intra în centrală.

Adică am făcut tot ce a fost posibil ca să prevenim această situație și acum trebuie să ne gândim cu ne asigurăm cu apă și la Coșernița, și la Cosăuți, ca să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focusăm, dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problema”, a declarat Vasile Tofan în cadrul ședinței de Guvern din 30 septembrie.

Potrivit demnitarului, trebuie încetate acuzațiile față de ucraineni în asemenea situații, când seceta a afectat întreaga regiune și râurile înregistrează debite mici de apă.

„Dacă există oameni care ne pot ajuta și au soluții pentru situația de pe Nistru – suntem deschiși să colaborăm cu toată lumea. În același timp nu pot accepta ca soluții de genul: că ucrainenii sunt de vină. Uitați-vă la ce se întâmplă pe Dunăre. Dunărea, care avea 3600 de metri cubi pe secundă – debitul – a ajuns la 1600 pe anumite porțiuni: lângă Vidin, Bulgaria; în Rașova, România, a secat aproape complet. Adică în Dunăre tot ucrainenii sunt de vină?

Rinul a ajuns la 10 cm adâncime pe anumite porțiuni, nu pot circula barjele pe Rin. Râul, care alimentează tot bazinul insutrial al Europei, care forfotea de barje acolo în perioada când trăiam în acea zonă. Adică pe Rin tot ucrainenii au blocat apa? Pe Prut la noi, unde s-a ajuns la 14 metri pe secundă debitul, tot ucrainenii au blocat apa? Că doar noi avem centrală acolo cu românii, la Costești-Stânca. Acolo tot ucrainenii au blocat-o? Eu cred că trebuie să avem o discuție constructivă”, a mai spus șeful Executivului.

Menționăm că, în R. Moldova a fost instituită Starea de alertă hidrologică, iar autoritățile au emis Cod Roșu de nivel al apei pe mai multe porțiuni ale râurilor Nistru și Prut.