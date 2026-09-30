Criza energetică // Vasile Tofan, dispus să procure gaz din Qatar, Azerbaidjan sau Turkmenistan: Doar la ruși n-o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm

În acest sens, au fost menționate state precum: Qatarul, Azerbaidjanul sau Turkmenistan, iar unicul principiu este ca să fie evitată Federația Rusă.

„Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul acesta - că nu este în Suedia sau în alte democrații liberale. O să trebuiască să umblăm în țări mai complicate ca să-l găsim, să deschidem uși, să găsim gaz. Unde o să fie acest gaz - acolo o să mergem ca să-l aducem pentru Moldova. Și e foarte important să facem asta. Și în Qatar, și în Azerbaidjan, și în Turkmenistan, și în toate țările complicate.

Peste tot o să mergem și o să căutăm acest gaz. Cât de complicat nu ar fi. Și vor fi negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul prețului de piață. Nu trebuie să credem că cineva stă și așteaptă să ne dea nouă gaz sub prețul de piață. Doar la ruși n-o să mergem, doar la Putin n-o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm”, a declarat Vasile Tofan în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

De asemenea, el a vorbit despre faptul că deși Executivul a planificat pentru iarna aceasta un cost de 30 de euro per Megawatt de gaz, în prezent costul la nivel internațional a crescut la peste 84 de euro per Megawatt. Adică, în dolari, se planifica un preț de cumpărare de 360 de dolari per mia de m3, dar acesta s-a ridicat la peste 1000 de dolari per mia de m3 de gaz.