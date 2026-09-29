Criza hidrologică // Maia Sandu: Trebuie să construim un sistem care să poată asigura oamenii cu apă și peste 30 de ani

Potrivit președintelui, acest nou sistem va presupune adaptarea rețelelor de captare a apei, reutilizarea unor surse de apă, precum și crearea unor noi rezerve strategice de apă.

„Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă”, scrie Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

În acest sens, șefa statului a îndemnat Guvernul, primăriile și instituțiile responsabile din domeniu să găsească soluții comune pentru a preveni crizele. Și asta pentru că există riscul ca problema din această toamnă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe.

În același timp, este extrem de important ca să fie îngrijite pădurile și să fie plantați cât mai mulți copaci, care oferă solului suport în menținerea umidității naturale.

„Pădurile ajută solul să păstreze apa, reduc eroziunea și contribuie la refacerea rezervelor de apă. Împreună trebuie să continuăm împădurirea țării, să protejăm pădurile existente, să refacem zonele umede și ecosistemele din preajma râurilor. Să avem mai multă grijă de bazinele Nistrului și Prutului, precum și de râurile mai mici, pentru că de acestea depinde apa noastră.

Problema apei nu se rezolvă într-un an și nici printr-o singură măsură. Acum e urgent să acționăm pentru a rezolva situația actuală, dar în același timp trebuie să construim un sistem care să poată asigura oamenii cu apă și peste 10, 20 sau 30 de ani”, mai scrie Maia Sandu.

Potrivit datelor oficiale, seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei și în Nistru și în Prut. În unele localități, Ucraina livrează apă conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut de apă în Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 m. Pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 m³/s, pentru că mai sunt doar 72 cm până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic.

Din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova.

Tot acest subiect a fost discutat astăzi la Guvern de către primul ministru Vasile Tofan, cu reprezentanții Primăriei Chișinău, cu ministrul Mediului Gheorghe Hajder, precum și cu reprezentanții „Apă-Canal Chișinău” și cei de la „Apele Moldovei”.

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