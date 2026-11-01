Criză politică în Polonia // Președintele Nawrocki a avut consultări cu lideri politici în legătură cu disputa privind Tribunalul Constituțional

Cele două tabere politice principale din Polonia sunt implicate într-o dispută acerbă privind numirile la Tribunalul Constituțional: partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), care a guvernat Polonia între 2015 și 2023, a numit la curte judecători apropiați de formațiune, iar coaliția de centru-stânga a premierului Donald Tusk, care a preluat puterea în 2023, a încercat să anuleze modificările controversate aduse sistemului judiciar în timpul guvernării PiS, transmite Agerpres.

Actuala dispută s-a intensificat în urma unui anunț publicat pe site-ul Tribunalului Constituțional, prin care se comunica faptul că președintele instanței și adjunctul său - ambii numiți de PiS - au fost suspendați temporar din funcție. Susținători ai partidului PiS și alte grupări de dreapta au protestat în fața sediului Tribunalului împotriva acestei măsuri.

Primul care a sosit la Palatul Prezidențial a fost ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, liderul Partidului Popular Polonez (PSL), o formațiune creștin-conservatoare care face parte din coaliția de guvernare a premierului Donald Tusk.

„Securitatea statului, respectul pentru democrație, pacea socială și ordinea publică sunt valori fundamentale”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X înainte de întâlnire. El a precizat că acestea sunt subiectele pe care intenționează să le discute cu președintele.

Szymon Holownia, liderul partidului Polonia 2050, partener de coaliție al lui Tusk, s-a întâlnit, de asemenea, cu Nawrocki.

Stânga, care face, de asemenea, parte din coaliția de guvernare, a refuzat invitația președintelui. Potrivit presei poloneze, Platforma Civică a lui Tusk nu intenționa să participe la discuții.

Rezultatul discuțiilor este neclar.

Într-o declarație televizată, Tusk a criticat sâmbătă seara prezența lui Nawrocki la sediul instanței.

„Statul de drept se deosebește de legea junglei prin faptul că nu forța și obrăznicia sunt cele care stabilesc cine are dreptate”, a spus Tusk.

Statul de drept înseamnă că judecătorii nu pot fi intimidați de un „bătăuș agresiv” care încearcă să pună presiune asupra lor, a adăugat Tusk.

Nawrocki, care face parte dintr-o tabără politică rivală celei a lui Tusk, a revenit vineri seară în capitală dintr-o călătorie în străinătate și a pătruns cu forța în cursul nopții în clădirea instanței. O înregistrare video l-a surprins pe președintele polonez, un fost boxer amator, folosind forța pentru a pătrunde în incinta instanței.