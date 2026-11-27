CSJ precizează printr-un comunicat că instanța va activa sâmbătă și duminică între orele 08:30 și 17:00, cu pauză de masă între 12:00 și 12:30. Programul ar putea fi prelungit la nevoie. Instanța menționează că, potrivit Codului electoral, în perioada electorală, contestațiile trebuie examinate în termen de trei zile de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. Același termen se aplică și în cazul litigiilor examinate de instanțele de judecată, inclusiv în procedurile de contestare a hotărârilor.

Curtea Supremă de Justiție precizează că examinează recursurile împotriva actelor judecătorești pronunțate de curțile de apel în litigiile electorale. Astfel, programul special urmărește să asigure soluționarea contestațiilor fără întârzieri.

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru Adunarea Populară în 21 de circumscripții electorale sunt programate pentru 29 noiembrie. Tot atunci se va desfășura și votul repetat în circumscripția Baurci nr. 12, unde scrutinul din 15 noiembrie a fost declarat nevalabil.