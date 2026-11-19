Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să aibă studii juridice superioare și o experiență profesională de cel puțin cinci ani în domeniul electoral sau de opt ani în domeniul juridic ori al administrației publice.

De asemenea, aceștia trebuie să aibă o reputație ireproșabilă, să nu fie membri ai unui partid politic și să cunoască o limbă de circulație internațională. Totodată, nu trebuie să aibă interdicții de a ocupa funcții publice sau înscrieri privind rezultate negative la testele de integritate profesională din ultimii cinci ani.

Concursul va avea două etape – verificarea admisibilității dosarelor și interviul candidaților. Dosarele pot fi depuse până pe 16 decembrie, inclusiv, personal la sediul CSM, prin poștă sau prin e-mail, cu aplicarea semnăturii electronice calificate.

Potrivit noii formule de constituire, CEC va avea șapte membri permanenți, cu un mandat de șase ani, față de nouă în componența actuală. Pe lângă reprezentantul desemnat de CSM, câte un membru va fi numit de președintele Republicii Moldova și de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. Alți patru vor fi desemnați de Parlament: doi la propunerea majorității parlamentare, unul din partea opoziției și unul din partea organizațiilor societății civile reprezentative pentru domeniul electoral.

Mandatul actualei componențe a CEC a expirat în luna septembrie, însă a fost prelungit de drept până la încheierea perioadei electorale, pentru a permite finalizarea proceselor în desfășurare, inclusiv a alegerilor din Găgăuzia.