CSM nu este de acord cu formula propusă pentru judecători în proiectul revizuit al legii salarizării

Potrivit CSM, în forma propusă, proiectul majorează cu două clase salarizarea judecătorilor, dar reduce coeficientul de la 8,48 la 6,85. Pentru un judecător cu o vechime de până la opt ani, fără evaluare, majorarea ar fi de aproximativ 560 de lei, potrivit calculelor prezentate de CSM.

Consiliul propune, în schimb, majorarea cu zece clase a poziției de salarizare a judecătorului și revizuirea coeficientului, astfel încât salarizarea să pornească de la nivelul celei a secretarului general de stat.

CSM solicită și sporuri pentru performanță, volumul de lucru și accesul la informații cu secret de stat, precum și majorarea claselor și coeficienților pentru grefieri și asistenți judiciari.

Potrivit CSM, dacă ar fi fost menținut standardul anterior de salarizare raportat la salariul mediu pe economie, salariul unui judecător din prima instanță ar fi ajuns la aproximativ 52 200 de lei.

În acest context, CSM a decis, cu 12 voturi pentru, să avizeze proiectul cu propunerile formulate în ședință și să solicite obținerea opiniilor Comisiei Europene și ODIHR asupra proiectului.