CSM vine cu precizări privind majorările salariale pentru judecători

Precizările vin după ce prevederile privind salarizarea au generat nemulțumiri în rândul judecătorilor, care au început să pregătească acțiuni de protest.

Sergiu Caraman a subliniat însă că majorarea de 1 910 lei nu înseamnă că problema salarizării judecătorilor este rezolvată. El a menționat că statutul judecătorului, responsabilitatea exercitării puterii judecătorești, volumul și complexitatea muncii, precum și necesitatea menținerii profesiei ca una atractivă trebuie reflectate corespunzător în sistemul de salarizare.

CSM va continua discuțiile și demersurile către autoritățile executive și legislative pentru îmbunătățirea proiectului și obținerea unor majorări suplimentare. În zilele următoare, Consiliul urmează să invite la discuții asociațiile profesionale și judecătorii care au semnat solicitarea privind proiectul de salarizare și problemele invocate.

La sfârșitul lunii septembrie, CSM a solicitat revizuirea prevederilor din proiectul noii legi a salarizării referitoare la judecători și personalul sistemului judecătoresc. Consiliul a criticat formula propusă, menționând că aceasta ar reduce poziția salarială a judecătorilor și ar putea afecta atractivitatea profesiei. CSM a cerut majorarea claselor și revizuirea coeficienților de salarizare, precum și acordarea unor sporuri pentru performanță și volumul de lucru.