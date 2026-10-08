CUB se alătură fuziunii dintre LOC și PNL. Cele trei partide vor să creeze o formațiune național-liberală

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, reprezentanții celor trei formațiuni au prezentat o declarație politică comună, pledând pentru consolidarea forțelor de centru-dreapta și depășirea fragmentării politice.

Potrivit declarației prezentate de copreședintele LOC, Alexandru Bujorean, viitoarea formațiune va susține integrarea Republicii Moldova în UE, afirmarea identității și aprofundarea relațiilor cu România, inclusiv prin proiecte comune în infrastructură, economie, educație și administrație.

Printre prioritățile anunțate se numără independența justiției, combaterea corupției, protejarea proprietății private, reducerea birocrației și consolidarea autonomiei administrației publice locale.

Președintele interimar al CUB, Victor Țărnă, a declarat că formațiunea se alătură procesului de fuziune inițiat de LOC și PNL și propune constituirea unei platforme național-liberale. Potrivit lui, viitoarea structură ar urma să reunească partide democratice, aleși locali, antreprenori și profesioniști din societatea civilă.

Victor Țărnă a precizat că obiectivul este construirea unei forțe politice care să promoveze dezvoltarea economică, autonomia locală, educația, sănătatea, agricultura, infrastructura, justiția și securitatea. Totodată, el a subliniat că noul proiect urmărește să reunească experiența administrației locale cu profesionalismul și implicarea unei noi generații de lideri.

Reprezentanta PNL, Iulia Deleu, a declarat că unificarea formațiunilor de dreapta ar putea contribui la restabilirea încrederii cetățenilor în clasa politică. Ea a lansat un apel către alte formațiuni cu orientare similară să se alăture procesului de constituire a noii structuri politice.