Cum a ajuns Vitali Neagu să fie una dintre cele mai vizibile figuri de la Tiraspol?

IPN a analizat peste 24 de mii de mesaje publicate pe trei canale Telegram apropiate de regimul de la Tiraspol și a urmărit cum s-a schimbat vizibilitatea publică a lui Vitali Neagu după numirea sa în funcția de vicepremier.

Interesul pentru Neagu a crescut pe fondul discuțiilor despre o posibilă viitoare conducere a regiunii. În septembrie, presa rusă a preluat informații publicate de un canal Telegram fals, creat în numele lui Neagu, potrivit cărora acesta ar avea planuri de a candida la funcția de „președinte” al regiunii.

În perioada 1 ianuarie – 29 septembrie 2026, IPN a analizat 24 091 de mesaje publicate pe canalele Telegram „Первый Приднестровский”, „ТСВ” și „Новости Приднестровья”. Analiza arată că, în decurs de opt luni, nu doar numărul materialelor despre Neagu a crescut, ci și gama de subiecte, evenimente și roluri publice în care acesta apare.

În februarie – prima lună completă după numirea sa în funcția de vicepremier al așa-zisului guvern – numele lui Neagu apărea în 32 de publicații. În septembrie, numărul acestora a ajuns la 165.

Totodată, 87% dintre materialele din septembrie în care era menționat Neagu nu îl menționau și pe Vadim Krasnoselski. Acest lucru indică o prezență tot mai autonomă a lui Neagu în agenda informațională.

Metodologie

Analiza s-a bazat pe exporturile complete în format JSON ale celor trei canale de stat și afiliate holdingului „Sheriff”: „Первый Приднестровский”, „ТСВ Приднестровье” și „Новости Приднестровья | ПМР”. Datele acoperă perioada 1 ianuarie – 29 septembrie 2026 și includ 24 091 de mesaje.

Scopul cercetării a fost de a măsura prezența mediatică a lui Neagu și de a compara evoluția acesteia cu cea a lui Vadim Krasnoselski, așa-zisul ministru de externe Vitali Ignatiev și președinta Sovietului Suprem, Tatiana Zalevskaia.

De la 32 la 165 de publicații

Pe 27 ianuarie 2026, administrația de la Tiraspol a anunțat că, începând cu 28 ianuarie, Vitali Neagu va deveni vicepremier al așa-zisului guvern. Anterior, acesta a condus așa-zisul minister de interne al regiunii.

În februarie, numele lui Neagu apărea în 32 de publicații ale celor trei canale analizate. În martie – în 127. Ulterior, numărul a scăzut, însă nu a mai revenit la nivelul din februarie. În septembrie a fost atins un nou record – 165 de publicații.

Din februarie până în septembrie, numărul publicațiilor în care este menționat Neagu a crescut de peste cinci ori, iar ponderea lor în totalul materialelor publicate a crescut de la 1,15% la 5,82%.

Nu doar mai multe publicații, ci și mai multe roluri

La începutul anului, Neagu apărea mai ales în materiale legate de responsabilitățile sale de vicepremier: investiții, construcții, medicină, servicii comunale și digitalizare.

În februarie, forumul „Tehnobek” devine unul dintre proiectele asociate cu Neagu, acesta fiind prezentat drept inițiator. În primăvară și la începutul verii, el apare în mod regulat la ședințe consacrate Fondului de investiții capitale și proiectelor majore de infrastructură.

În vară, gama evenimentelor la care participă se extinde. Pe 21 iulie, Neagu participă alături de Krasnoselski la un serviciu religios organizat la Institutul Militar, înainte de instalarea crucilor pe biserica aflată în construcție. În septembrie, el apare printre primii vizitatori ai noilor săli ale Muzeului Transnistrean, alături de Krasnoselski, Igor Smirnov, Tatiana Zalevskaia și așa-zisul premier Alexandr Rozenberg.

Astfel, agendei economice și administrative i se adaugă treptat educația, cultura, evenimentele religioase și comemorative, iar ulterior și subiectele politice.

Prin ce se diferențiază Neagu de Ignatiev și Zalevskaia

În perioada analizată, Krasnoselski a fost menționat în 1 384 de publicații, Neagu – în 602, Ignatiev – în 274, iar Zalevskaia – în 122.

Krasnoselski rămâne figura centrală, însă evoluția prezenței mediatice a celorlalți diferă.

În cazul lui Ignatiev, aceasta este strâns legată de politica externă și negocieri și variază de la o perioadă la alta. În cazul Tatianei Zalevskaia, prezența publică rămâne în principal instituțională și protocolară.

În cazul lui Neagu, după creșterea din martie, numărul publicațiilor a scăzut, dar nu a mai revenit la nivelul inițial, iar în septembrie a atins un nou maxim.

Totodată, s-a extins și tematica declarațiilor sale. În septembrie, Neagu a comentat nu doar activitatea așa-zisului guvern, ci și relațiile cu Chișinăul, reintegrarea, operațiunea de menținere a păcii, OSCE, Rusia și alegerile din Rusia – subiecte care depășesc cu mult domeniul său de responsabilitate.

Cu cât se apropie alegerile, cu atât agenda lui devine mai autonomă

Septembrie a fost cea mai intensă lună pentru Neagu: 165 de publicații. Doar 22 dintre acestea îl menționau în același timp și pe Krasnoselski.

În celelalte 143 de materiale – 87% – Krasnoselski nu era menționat.

Anume în septembrie agenda proprie a lui Neagu devine deosebit de politică. Presa de stat și instituțiile media apropiate de agenda oficială publică în serie declarațiile sale făcute în urma interviurilor acordate pentru RIA Novosti: despre Chișinău și reintegrare, operațiunea de menținere a păcii, negocieri, OSCE și relațiile cu Rusia.

Un singur interviu ajunge astfel să genereze mai multe știri separate, în care Neagu devine principala sursă a mesajelor politice.

Prin urmare, nu este suficient să spunem doar că acesta apare mai des alături de Krasnoselski. Până în toamnă, o parte semnificativă a prezenței mediatice a lui Neagu se conturează deja independent de liderul regiunii.

Alegerile pentru Duma de Stat: un nou rol public

Campania din septembrie pentru alegerile în Duma de Stat a Rusiei scoate în evidență diferența dintre rolurile publice ale lui Krasnoselski și Neagu.

Krasnoselski a apărut în primul rând în calitate de oficial care comunica despre organizarea votării: a anunțat deschiderea secțiilor de vot și a comentat procesul.

Neagu, în schimb, a participat la vot și a oferit un comentariu separat despre importanța alegerilor din Rusia pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Pentru evoluția sa mediatică, este relevant faptul că a apărut și în acest subiect: organizarea alegerilor din Rusia nu ține de domeniul său de responsabilitate, însă Neagu a primit o platformă pentru a-și exprima propria poziție politică.

Înseamnă asta că Neagu este „pregătit pentru președinție”?

Datele privind prezența în presă nu permit o asemenea concluzie. Ele nu arată eventualele înțelegeri interne, motivele redacțiilor sau deciziile privind viitorii candidați. De asemenea, creșterea numărului de apariții publice și de mențiuni în presă nu indică nici o creștere și nici, în general, existența unui rating politic.

În septembrie, ipoteza că Neagu ar putea fi un posibil succesor a intrat în dezbaterea publică, inclusiv în presa rusă. Nu există însă o confirmare oficială în acest sens.

Tot în septembrie a apărut un canal Telegram creat în numele lui Neagu, care a publicat un mesaj despre presupusa sa decizie de a candida. În așa-zisul guvern al regiunii transnistrene s-a declarat că acel canal a fost creat fără știrea lui Neagu și că nu reflectă planurile sale politice.

Prin urmare, analiza permite afirmarea doar a ceea ce poate fi măsurat: în 2026, prezența mediatică a lui Neagu a crescut semnificativ, în condițiile în care anterior acesta era aproape absent din spațiul public. În 2025, numele său apărea în aceleași surse doar o dată la două-patru luni.

La începutul acestui an, Neagu era prezentat în principal drept noul vicepremier cu o agendă economică. În primăvară și vară, a devenit participant la o gamă mai largă de evenimente publice. Până în toamnă, el a ajuns să fie o voce autonomă pe teme politice care depășesc cu mult domeniile construcțiilor, medicinei sau serviciilor comunale.

Acest context măsurabil stă la baza discuțiilor apărute despre un posibil viitor rol politic al lui Neagu.