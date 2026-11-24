Potrivit publicației, în septembrie, Kushner și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, s-au întâlnit cu Putin la Kremlin, iar în cadrul negocierilor partea rusă a propus înființarea unei întreprinderi mixte americano-ruse pentru extracția petrolului în apropierea insulei Sahalin, din Extremul Orient al Rusiei.

O altă posibilă tranzacție fusese descrisă anterior de The New York Times, citată de DIGI24.ro. Era vorba despre vânzarea unei companii energetice ruse aflate sub sancțiuni către un consorțiu de investitori. Printre potențialii participanți au fost menționate o companie legată de fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite, o structură din Qatar care colaborează cu Kushner într-un proiect imobiliar din Albania, precum și un important donator al lui Donald Trump. În același timp, Kushner a negat că problema vânzării companiei ar fi fost discutată în timpul întâlnirii.

În plus, potrivit New York Magazine, Moscova ar fi propus să furnizeze motorină către SUA în ajunul alegerilor intermediare pentru Congres, pentru a trezi interesul administrației Trump față de cooperarea economică și a obține suspendarea unei părți din sancțiunile americane.



Fiona Hill, fostă consilieră a Casei Albe pe probleme legate de Rusia, consideră că Putin încearcă să influențeze reprezentanții americani prin intermediul intereselor lor de afaceri:

„El încearcă să-i atragă pe Jared și pe alții cu oferte de afaceri”, spune Hill.

În opinia ei, strategia lui Putin constă în stabilirea unei relații cu Trump prin intermediul anturajului său cel mai apropiat – familia, prietenii și interesul său pentru bani.

Kushner însuși respinge acuzațiile conform cărora activitatea sa diplomatică ar putea fi legată de interese de afaceri private. El susține că, de fapt, a acționat în interesul ucrainienilor, încercând prin orice mijloace posibile să pună capăt acestui „război îngrozitor” și să-l determine pe Trump să înceteze să-l hărțuiască pe Zelenski. Publicația subliniază că Kushner îi este solidar cu Zelenski, dar consideră că obiceiul ucrainean de a purta negocieri publice este contraproductiv.

„Ei nu îi înțeleg deloc pe ucraineni”, spune Hill. Din perspectiva ucraineanilor, războiul cu Rusia reprezintă o luptă pentru asigurarea supraviețuirii lor naționale. O afirmație des citată spune: „Dacă Rusia încetează să mai lupte, războiul se va termina. Dacă Ucraina încetează să mai lupte, Ucraina va dispărea”.

În plus, ea a menționat că Kushner, la fel ca Trump, consideră că pacea este guvernată de acorduri comerciale, „că tocmai actorii importanți și relațiile dintre ei fac tot ce este posibil”.

Declarațiile lui Kushner privind negocierile pentru încetarea războiului

După cum a relatat UNIAN, Kushner susține că, în timpul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina, a încercat nu numai să găsească o modalitate de a pune capăt ostilităților, ci și să-l împiedice pe șeful Casei Albe să exercite presiuni asupra președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ginerele lui Trump a reamintit: când a informat delegația ucraineană din Miami că președintele SUA intenționează să accepte propunerea dictatorului rus Vladimir Putin privind motorina și să relaxeze sancțiunile, Zelenski și-a exprimat imediat protestul și a făcut o declarație. Atunci, Trump a răspuns că ucrainenii ar trebui să-și schimbe președintele.

