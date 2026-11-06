Cum vor putea verifica cetățenii dacă datele lor au fost accesate în urma atacului cibernetic

Potrivit AGE, funcționalitatea va fi disponibilă atât în aplicația EVO, cât și în cabinetul personal de pe portalul evo.gov.md. După autentificarea cu semnătura electronică, fiecare persoană va putea verifica dacă datele sale au fost accesate neautorizat și ce informații au fost vizate. Instituția precizează că verificarea va putea fi făcută individual, într-un mediu securizat, fără depunerea unei solicitări separate.

Persoanele care nu utilizează EVO vor putea solicita informațiile printr-o petiție semnată electronic, expediată pe platforma edemocratie.gov.md sau la adresa de e-mail petitii@egov.md. De asemenea, petiția poate fi semnată olograf și expediată prin poștă sau depusă personal la sediul AGE.

AGE menționează că petițiile vor fi examinate în termenele prevăzute de lege, iar răspunsurile vor include informațiile validate disponibile la momentul comunicării. Acestea vor putea fi completate ulterior, pe măsură ce verificările vor fi finalizate.

Atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale a avut loc în perioada 19-23 octombrie. Potrivit autorităților, datele personale a aproximativ 450 de mii de cetățeni au fost accesate neautorizat, însă cele bancare nu au fost compromise. Ca urmare, președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate, care a decis crearea unui grup de lucru condus de premierul Vasile Tofan, responsabil de elaborarea soluțiilor pentru remedierea vulnerabilităților de securitate cibernetică.