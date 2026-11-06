Cumpărăturile online de peste hotare au crescut de 13 ori în ultimii 12 ani, expert

Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, în trimestrul al treilea din acest an, valoarea cumpărăturilor online de peste hotare a fost cu 455 de milioane de lei sau 11% mai mare față de aceeași perioadă din 2025, când a constituit 4,1 miliarde de lei. Ritmul de creștere a acestor achiziții s-a accelerat în ultimii ani. Dacă în perioada 2015-2019 creșterea medie anuală a fost de 29%, iar între 2020 și 2023 – de 15%, pentru intervalul 2024-2026 este estimată o medie de 33% pe an.

Un alt indicator care reflectă extinderea comerțului online transfrontalier este numărul tranzacțiilor. În 2025, moldovenii au efectuat aproximativ 40,1 milioane de achiziții de pe platformele străine, iar pentru 2027 sunt prognozate 53 de milioane. Comparativ cu 2017, când au fost înregistrate circa 4,7 milioane de tranzacții, numărul acestora ar urma să fie de aproximativ 11 ori mai mare. În același timp, valoarea medie a unei comenzi este în scădere. Dacă în 2017 aceasta era de circa 516 lei, în 2021 a coborât la 361 de lei, iar pentru 2027 este estimată la aproximativ 379 de lei.

Creșterea numărului de comenzi se reflectă și în volumul coletelor expediate în Republica Moldova. În 2025, au fost înregistrate aproximativ 11,9 milioane de colete și pachete mici, iar pentru 2027 sunt prognozate 15,9 milioane.

Deși comerțul electronic local a înregistrat o creștere în ultimii ani, ponderea acestuia în totalul achizițiilor online ale moldovenilor este în scădere. Dacă în 2015 cumpărăturile de pe platformele autohtone reprezentau 6% din total, în 2023 ponderea a ajuns la 25%. Pentru perioada 2025-2027, însă, este estimată o scădere sub pragul de 20%.