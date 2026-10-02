Curtea Constituțională a respins sesizarea PSRM privind condiția de cunoaștere a limbii române pentru bașcan

Sesizarea viza textul „și română” din articolul 161 alineatul (4) din Codul electoral. Autorii sesizării au susținut că această condiție reprezintă o cerință suplimentară pentru exercitarea dreptului de a fi ales și au invocat statutul juridic special al Găgăuziei. Deputații au făcut referire inclusiv la Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, care prevede că guvernatorul trebuie să cunoască limba găgăuză. Aceștia au susținut că introducerea unei condiții suplimentare prin Codul electoral, fără modificarea legii privind statutul special al Găgăuziei, contravine prevederilor constituționale și standardelor internaționale privind dreptul de a fi ales.

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că limba română constituie o valoare constituțională și o parte integrantă a identității constituționale a Republicii Moldova. Potrivit acesteia, caracterul oficial al limbii române se aplică și în Găgăuzia, iar prevederile privind autonomia acesteia trebuie interpretate împreună cu cele ale Constituției.

Curtea a reținut că Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei recunoaște limbile română, găgăuză și rusă drept limbi oficiale ale regiunii autonome. Totodată, legea prevede utilizarea limbii române în corespondența cu autoritățile administrației publice ale Republicii Moldova, precum și cu întreprinderile, organizațiile și instituțiile situate în afara teritoriului Găgăuziei.

În opinia Curții, cunoașterea limbii române este relevantă pentru exercitarea mandatului de bașcan, inclusiv pentru comunicarea directă cu autoritățile centrale și pentru eficiența colaborării dintre autoritățile naționale și cele ale unității teritoriale autonome.

Curtea a mai constatat că această condiție nu golește de conținut dreptul de a candida la alegeri și nu afectează însăși esența acestui drept. În același timp, instanța constituțională a apreciat că măsura are o legătură suficientă cu scopul urmărit și că nu a fost demonstrată existența unei alternative la fel de eficiente, dar mai puțin restrictive.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru Adunarea Populară.