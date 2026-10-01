Curtea de Conturi a identificat nereguli în gestionarea banilor pentru alegeri, fără abateri semnificative

Curtea de Conturi a identificat nereguli și vulnerabilități în gestionarea banilor alocați Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 2024, precum și pentru scrutinul parlamentar din 2025, dar pe care nu le consideră semnificative. Printre acestea se numără achiziții de milioane de lei care nu au fost incluse în planurile de achiziții, discrepanțe în listele pentru plata indemnizațiilor și cazuri în care funcționarii electorali au activat fără certificate de calificare. Constatările au fost prezentate miercuri în cadrul ședinței comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice, transmite IPN.

Șeful direcției generale de audit din cadrul Curții de Conturi, Olga Poiană, a precizat că în urma auditurilor au fost constatate și deficiențe care țin atât de cadrul de reglementare, cât și de respectarea unor prevederi.

Potrivit reprezentantei instituției, una dintre problemele identificate vizează planificarea bugetară. Gradul de executare a mijloacelor prevăzute în devizele proprii a fost de 84%, sau 261 de milioane de lei în 2024 și de 79%, sau 156 de milioane de lei în 2025. Auditul a constatat și discrepanțe în listele de plată a indemnizațiilor electorale: 105 cazuri în 2024 și 39 în 2025. În cazul secțiilor de votare din străinătate, 36 de funcționari electorali în 2024 și 27 în 2025 și-au primit indemnizațiile, deși nu semnaseră listele de prezență.

Totodată, au mai fost identificați 42 de funcționari electorali, care au activat fără certificate de calificare, fiind achitate indemnizații de puțin peste 115 mii de lei. Cele mai multe cazuri, 24, au fost înregistrate în Găgăuzia, iar cinci – în municipiul Chișinău.

Un capitol separat al auditului vizează achizițiile pentru organizarea scrutinurilor. Curtea de Conturi a constatat că nu au fost reflectate în planurile anuale ale CEC achiziții efectuate de organele electorale inferioare în valoare de 7,8 milioane de lei în 2024 și 4,3 milioane de lei în 2025.

Auditul financiar a vizat și finanțarea partidelor politice. În 2025, 58,9 milioane de lei, echivalentul a circa 23% din bugetul consolidat al CEC, au fost direcționate către 29 de partide. Au fost semnalate cazuri de nerespectare a obligațiilor de raportare financiară, lipsa auditului extern obligatoriu și probleme cu respectarea cotelor destinate promovării femeilor și tinerilor.

Prin urmare, pentru remedierea deficiențelor, Curtea de Conturi a emis 14 recomandări în urma auditului scrutinului din 2024 și alte 13 în cazul alegerilor parlamentare din 2025. Termenul-limită pentru implementarea acestora este 2 ianuarie 2028. Alte nouă recomandări, rezultate din auditul financiar al CEC, urmează să fie implementate până pe 2 septembrie 2027.