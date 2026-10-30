Curtea de Conturi: Abateri de 14,24 miliarde de lei în bilanțul contabil al municipiului Chișinău

La sfârșitul anului 2025, patrimoniul public administrat de autoritățile municipale era evaluat la 24,26 miliarde de lei. Auditul a identificat denaturări de 14,24 miliarde de lei la nivelul bilanțului contabil, de 6,3 miliarde de lei la venituri și de 478,3 milioane de lei la cheltuieli.

Printre neregulile constatate se numără subevaluarea cu 5,79 miliarde de lei a valorii contabile a 7 287 de terenuri, supraevaluarea cu circa 4,8 miliarde de lei a clădirilor și denaturarea cu aproximativ 2,2 miliarde de lei a valorii infrastructurii rutiere. De asemenea, 178 de bunuri imobile, în valoare de 5,19 miliarde de lei, nu au fost delimitate și înregistrate în Registrul bunurilor imobile.

Viceprimarul Olesea Pșenițchi a declarat că abaterile contabile sunt cauzate, în mare parte, de procese istorice de transfer al evidenței între direcții și de lipsa personalului calificat. Ea a subliniat că acestea nu reprezintă prejudicii financiare și că Primăria va remedia situația. „Noi am luat act de toate constatările și, în continuare, vom elabora în comun cu colegii de audit un plan de remediere”, a menționat Olesea Pșenițchi în cadrul ședinței Curții de Conturi.

În timpul misiunilor de audit, subdiviziunile Primăriei au efectuat ajustări financiar-contabile de 31,7 milioane de lei și au remediat unele deficiențe constatate în teren.