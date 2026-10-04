Dan Suruceanu: Sprijinul României pentru integrarea R.Moldova în UE este necondiționat; Cultura este ceea ce ne unește, ne-a unit și ne va uni

Declarațiile au fost lansate într-un interviu pentru ecopolitic.ro, din cadrul proiectului „Asistenta oferita de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) a Republicii Moldova”, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).

Dan Suruceanu: Cultura este ceea ce ne unește, ne-a unit și ne va uni. Acesta este motto-ul pe care trebuie să îl trăim, trebuie să-l știm și să-l valorificăm, fiindcă acest spirit pe care putem să îl trăim atunci când suntem împreună este cel mai frumos și eu cred ca noi trebuie să tindem spre aceste idealuri, sunt idealuri care coțin valori, valori autentice. Și aici suntem mereu deschiși.

EcoPolitic: Bună ziua domnule ministru al Culturii din Republica Moldova, Dan Suruceanu, pentru găzduire și pentru faptul că v-ați făcut timp să ne acordați câteva cuvinte legate de un lucru care pentru mine și pentru noi românii, și am observat că și pentru cetățenii Republicii Moldova, asistența oferită de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, mai ales, v-am spus la început că mi-au plăcut câteva cuvinte pe care dumneavoastră le-ați transmis în legătură cu Uniunea Europeană, și anume că ați spus, citez: ”Ne-am integrat în cultura europeană deja”.

Dan Suruceanu: Da, bună ziua și bine ați venit. Îmi pare foarte bine că am această ocazie să ofer acest interviu. Aveți perfectă dreptate. Noi, într-un fel sau altul, suntem, cred că, din toate națiunile care speră să adere la valorile europene, cei mai privilegiați, deoarece suntem alături de un partener strategic unic, aș zice eu, care este România, cu care ne aflăm într-un spațiu comun lingvistic, valoric, istoric, geografic, cum doriți. Spațiul comun cultural este un tezaur pe care trebuie să-l valorificăm toți împreună.

EcoPolitic: Frumos spus tezaur. Mergând pe linia tezaurului, să zicem așa, aveți câteva exemple, chiar dacă sunteți la început de mandat al dumneavoastră, totuși aveți legături directe cu zona culturală, le discutasem mai devreme, exemple din punctul dumneavoastră de vedere care au contat sau contează în integrarea europeană a Republicii Moldova pe această zonă.

Dan Suruceanu: Desigur că da. Aceste exemple sunt palpabile, sunt evidente, fiindcă noi vedem că România a fost tot timpul alături de Republica Moldova la toate, practic, la toate capitolele. Și noi vorbim despre cum ne aflăm la un cadru de aliniere, cum s-ar zice, de actele normative și instituționale pentru standarde europene și sprijinul României este necondiționat. Ca proiecte, care deja pot fi văzute, noi putem să numim restaurarea, deci tot ce ține de cultură. Restaurarea unor obiective culturale, precum este Muzeul Național de Artă, cu sprijinul României a fost reedificat acest monument de arhitectură și istorie, unde acum colecțiile de artă națională pot fi văzute de publicul larg. La fel putem vorbi de un proiect foarte frumos, care a fost făcut iarăși cu sprijinul României, Sala cu Orgă din Chișinău, deci un obiect unicat, care deja este în serviciul populației și urmează, cred că, și a doua etapă de finisare a acestui proiect la interior, la care oricum o să avansăm. La moment se află în derulare un proiect foarte interesant pe strada Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 35, cu suportul României, 11,8 milioane RON. Deci se investește într-un edificiu de patrimoniu, care tot va fi în serviciul public. Vorbim despre multe, foarte foarte multe proiecte transfrontaliere și aici. Chiar nu demult am fost într-o comună, se numește comuna Ciciuleni din raionul Hâncești. Am fost la un festival și am făcut cunoștință cu directorul de muzeu. Și am insistat să mergem la muzeul satului din Ciciuleni. Am văzut un muzeu model. Vă spun sincer, m-a impresionat absolut totalmente, fiindcă acest muzeu a fost făcut cu mare grijă și cu mare dăruire. A pus în valoare tot ceea ce zicem noi și tot ce considerăm noi patrimoniu. Și este roada unui proiect transfrontalier, ceea ce, de fapt, ne bucură și aceste proiecte mai sunt. Sunt multe proiecte de acest gen. Și ne bucură faptul că este deschidere pentru asemenea proiecte, pentru valorificarea patrimoniului nostru comun.

EcoPolitic: Domnule ministru, un amănunt care mie mi-a atras atenția în sens pozitiv, zic eu, și cred că este în sens pozitiv, faptul că aș dori să-mi spuneți. Mi-ați spus mai devreme de ajutorul României, dar dacă acest ajutor de integrare, ajutor consultativ din toate punctele de vedere, poate face ca Republica Moldova să-și atingă obiectivele de integrare europeană poate chiar mai repede decât a făcut-o România.

Dan Suruceanu: Asistența este un lucru foarte important, fiindcă noi toți știm că valorile și standardele Uniunii Europene, deci este o șansă unică pentru a îmbrățișa un instrumentariu extrem de bogat cu care putem să operăm, respectiv implementând anumite politici să ajungem la niște scopuri pe care le dorim. Experiența în acest sens este un lucru absolut important și tot parcursul pe care l-a avut România este imperativ important pentru Republica Moldova, deoarece aici partenerii de peste Prut imediat vin cu un ajutor care ne ajută pe noi să nu facem unele greșeli deci care au fost și, respectiv, să parcurgem un anumit segment, să zicem mai repede și mai calitativ, decât s-ar putea produce dacă o facem de unii singuri. Cel puțin în domeniul culturii, chiar ultima experiempe care am discutat-o și cu ministrul Culturii al României în cadrul Bookfest Chișinău 2026, cu domnul Demeter. Sunt proiecte comune la care două țări lucrează împreună și vor să atingă scopuri comune. Noi vorbim acum despre un eveniment major care trebuie să se producă în anul 2028, dar care deja în zilele acestea se lucrează în comun, împreună cu Asociația Editorilor din România, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, se pregătesc împreună de a participa la Expoziția de Carte de la Frankfurt în 2028. Și asta este unic. O să mergem în comun, deoarece România are statut privilegiat la această expoziție de carte și iarăși noi aici vorbim despre împărtășirea unei experiențe bogate. Și aceste experiențe evident că ne vor ajuta să parcurgem această cale mai ușor.

EcoPolitic: Ținând cont că sunteți la început de mandat, dacă pot să zic așa, câteva luni. Care este obiectivul dumneavoastră în legătură cu integrarea în Uniunea Europeană? Care ar fi obiectivul principal al Ministerului Culturii?

Dan Suruceanu: Obiectivul principal al Ministerului Culturii… Specific este păstrarea patrimoniului, păstrarea patrimoniului și valorificarea patrimoniului cultural comun, deoarece cultura, după mine, este un factor absolut ce ține numai de țară, atunci când vorbim despre o economie, noi deja vorbim despre niste procese globaliste și omogenizate, dar când vorbim despre cultură și despre patrimoniu, aici noi suntem cu o distincție față de celelalte națiuni. Și aici noi avem posibilitatea de a ne demonstra capacitățile, abilitățile, cultura, tezaurul și aici noi cred că avem și scopuri comune și putem să le atingem de comun acord.

EcoPolitic: Aveți prieteni în România?

Dan Suruceanu: Și prieteni, și rude, și amici.

EcoPolitic: Deci integrarea ar fi totală…

Dan Suruceanu: Integrarea s-a produs demult deja, fiindcă, sincer să vă spun, familia noastră este, cel puțin pe linia tatălui, jumătate din rudele noastre sunt stabilite din 40 în România și jumătate a rămas aici.

EcoPolitic: În încheiere, transmiteți un mesaj din partea dvs locuitorilor celor două zone.

Dan Suruceanu: Cultura este ceea ce ne unește, ne-a unit și ne va uni. Acesta este motto-ul pe care trebuie să îl trăim, trebuie să-l știm și să-l valorificăm, fiindcă acest spirit pe care putem să îl trăim atunci când suntem împreună este cel mai frumos și eu cred ca noi trebuie să tindem spre aceste idealuri, sunt idealuri care coțin valori, valori autentice. Și aici suntem mereu deschiși.

EcoPolitic: Mulțumim pentru găzduire, înțelegem că este o perioadă destul de grea în zonă.

Dan Suruceanu: Cultura oricum va salva omenirea și va face tot posibilul ca toate greutățile să le parcurgem mai ușor.