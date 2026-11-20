Poliția a dejucat presupusul complot după ce i-a arestat pe cei doi bărbați cu puțin timp înainte de concertul rapperului Kyivstoner, programat pentru data de 25 septembrie. Cântărețul ucrainean urma să susțină un concert la Skovriderkroen, în localitatea Charlottenlund aflată la nord de Copenhaga, scrie Hotnews.ro.

Concertul a fost anulat în cele din urmă din cauza îngrijorărilor legate de securitate.

Ambii bărbați au negat orice implicare în faptele de care sunt acuzați, în fața instanței, a relatat postul DR, citat de Reuters.

Ambasada Rusiei la Copenhaga nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Serviciul danez de securitate națională și informații (PET), ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen și ministrul Justiției Nicolai Wammen urmează să susțină mai târziu în cursul zilei de vineri conferințe de presă pentru a aborda presupusul plan de asasinat.

Danemarca a acuzat Rusia că încearcă să îi recruteze cetățeni și în alte scopuri

PET a declarat în septembrie că Rusia recruta cetățeni danezi pentru a contribui la planificarea unor acte de sabotaj împotriva companiilor daneze din industria de apărare care au legături cu Ucraina.

Acuzațiile de atunci au venit la puțin timp după ce Germania a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, determinând state membre ale Uniunii Europene să ceară noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Nu este clar cum au reușit polițiștii să-i identifice pe cei doi bărbați implicați în presupusul complot de asasinare a lui Kyivstoner. Aceștia au fost opriți în timp ce se aflau într-un vehicul în care au fost descoperite mai multe arme. O altă necunoscută vizează modul în care a ajuns să fie extinsă ancheta pentru a-i include pe alți doi bărbați, care nu sunt acuzați de participare la presupusul complot de asasinare a lui Kyivstoner.

Cu toate acestea, potrivit postului de televiziune danez, toți cei patru bărbați se află în arest preventiv încă din luna septembrie.