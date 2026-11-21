Poliţia şi serviciile de securitate daneze au anunţat vineri că au împiedicat, în septembrie, asasinarea unui rapper cu dublă cetăţenie, americană şi ucraineană, înaintea unui concert, preluat de news.ro.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a calificat incidentul drept o încălcare inacceptabilă, iar Copenhaga a decis expulzarea ataşatului militar al Rusiei.

Într-un document transmis vineri seară diplomaţilor europeni, consultat de Reuters, Danemarca propune suspendarea eliberării vizelor turistice pentru cetăţenii ruşi şi încetarea recunoaşterii paşapoartelor ruseşti nebiometrice în întregul spaţiu Schengen, format din 29 de ţări.

Copenhaga solicită, de asemenea, utilizarea mai frecventă a vizelor cu valabilitate teritorială limitată, care nu permit circulaţia în toate statele Schengen, precum şi introducerea unor condiţii de intrare mai stricte pentru actualii şi foştii combatanţi ruşi.

”Trebuie să luăm măsuri concrete care să demonstreze forţa şi hotărârea Europei”, se arată în documentul danez.

Autorităţile de la Copenhaga consideră că există în prezent condiţiile pentru înlocuirea restricţiilor naţionale, diferite de la un stat la altul, cu o abordare unitară la nivel european.

Propunerile urmează să fie prezentate luni, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale UE.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a respins vineri acuzaţiile autorităţilor daneze, susţinând că acestea nu sunt însoţite de dovezi.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu Danemarca şi cu celelalte state membre vizate de atacuri hibride atribuite Rusiei. Ea a anunţat că Bruxellesul va prezenta în curând o nouă strategie europeană de securitate, destinată consolidării capacităţilor de prevenire şi descurajare a ameninţărilor.

Comisia Europeană pregăteşte totodată al 22-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Înăsprirea restricţiilor privind vizele se numără printre măsurile aflate în discuţie.